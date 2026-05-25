    Экологтар атыраулықтардың шағымынан кейін ауа құрамын тексерді

    АТЫРАУ.KAZINFORM - Экологтар 24 мамыр күні ауадағы жағымсыз иіске байланысты қала тұрғындарының шағымынан кейін ауа құрамына тексеріс жүргізді.

    ауа сапасы
    Фото: Атырау облысы Экология департаменті

    Атырау облысы бойынша экология департаментінің мәліметінше, сынама алу жұмысы Авангард ықшамауданын, Жеңіс саябағын, «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-нің санитарлық қорғау аймағынан тыс жерден Мирный, Пропарка ауа сапасын бақылау станцияларының маңын қамтыды.

    - Сынама алу барысында атмосфералық ауадан күкірсутек, метан, көміртек монооксиді, азот диоксиді, күкірт диоксиді ластаушы ингредиенттеріне талдау жүргізді. Желдің бағыты оңтүстік батыстан, жылдамдығы 6 м/с. Мониторинг нәтижесінде атмосфералық ауада зиянды заттардың рұқсат етілген шекті шоғырланудан асу фактілері анықталмады, - делінген ресми хабарламада.

    Бүгін еліміздің алты қаласында ауа сапасы нашарлайтынын жазған едік.

    Атырау Атырау облысы Ауа сапасы Экология
    Нұрбибі Теміртасова
