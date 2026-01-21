KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:19, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Экономика министрі инфляцияны қалай азайтатынын айтып берді

    АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министрдің орынбасары — Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин инфляцияны төмендету үшін қандай шаралар қолға алынғанын айтып берді.

    Қазақстандағы инфляция: қай өңірлерде баға өсімі жеделдеді
    Фото: Shutterstock

    Инфляцияны 9-11%-ға дейін, орташа 10%-ға дейін төмендету үшін шаралар қабылданады.

    — Азық-түлік тауарларының отандық өндірісін ұлғайтуға және ішкі нарықты молықтыруға, тауар нарықтарында теңгерімсіздіктерді болдырмауға, өнімді тиімді сақтау және тасымалдау бойынша инфрақұрылымды дамытуға баса назар аударылатын болады, — деді С. Жұманғарин бүгінгі Үкімет отырысында.

    Сонымен бірге, осы жылдан бастап әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесі 19-дан 31-ге дейін кеңейтілді.

    — Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтеріне тарифтердің өсуінен инфляцияға әсер инфляцияның нысаналы параметрлеріне байланысты шектелетін болады, — деп толықтырды министр.

    Бұған дейін Серік Жұманғарин Президенттің V Ұлттық құрылтайда берген тапсырмалары қалай орындалатынын баяндаған еді.

    Тегтер:
    ҚР Премьер-Министрі Инфляция Серік Жұманғарин ҚР Ұлттық экономика министрлігі Үкімет отырысы Отандық өндіріс
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар