Экономикада инфляциялық қысым сақталып отыр - ҰБ
АСТАНА. KAZINFORM - Экономикада инфляциялық қысым сақталып отыр. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов айтты.
- Ұлттық банктің Ақша-кредит саясаты комитеті базалық мөлшерлемені 16,5 пайыз деңгейінде сақтау туралы шешім қабылдады. Бүгінгі шешім болжамдық раундқа негізделді. Оны қабылдау кезінде біз инфляция мен экономикалық өсу болжамын жаңарттық. Ағымдағы макроэкономикалық көрсеткіштерді ескердік. Болжамымызды жаңарттық. Тәуекелдер балансын жан-жақты бағаладық. Экономикада инфляциялық қысым сақталып отыр. Қысқамерзімді инфляциялық күтулер құбылмалы күйінде. Инфляцияның орнықты бөлігі біраз төмендегенімен, жоғары болып қалуда, - деді Тимур Сүлейменов.
Оның, дерегіншк, экономика жоғары қарқынмен өсіп келеді. Сұраныс ұсыныстан артып, бағаларға әсер етіп отыр. Сұраныстың жоғары деңгейде сақталып қалуына тұтынушылық кредиттеу қосымша себеп болды. Сыртқы жағдай саудадағы шектеулердің өсуі мен геосаяси шиеленіс жағдайында қалыптасуда. Әлемдік азық-түлік бағасының тоқтаусыз өсіп келеді.
- Осы факторлардың жиынтығы бағалардың өсуіне әкелді Біз үшін инфляциялық күтулерді тұрақтандырып, инфляцияны төмендету – басым міндет. Сол үшін Ұлттық банк ақша-кредит шарттарының ұстамды қатаңдығын ұзағырақ сақтайтын болады. Пайыздық саясатпен шектелмей, сонымен қатар қосымша шаралар кешені де маңызды рөл атқарады.
Бұған дейін Ұлттық банк базалық мөлшерлемені тағы да 16,5 пайыз деңгейінде қалдырғанын жазған едік.