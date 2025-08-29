Экс-судья Айгүл Сайлыбаеваның ісі: тергеу әлі аяқталған жоқ
АСТАНА. KAZINFORM — Германия прокуратурасы былтыр маусым айында қаза тапқан отандасымыз Айгүл Сайлыбаева ісіне қатысты Kazinform тілшісінің ресми сауалына жауап берді.
- Сіздің сұрауыңызға орай айтарым: тергеу жалғасып жатыр, атап айтқанда, қосымша нұсқаларды талдау қажет. Осыған байланысты тергеудің аяқталуы қазіргі уақытта болжанбайды, әзірге ешқандай тұтқындау жүргізілген жоқ, – деді Дармштадт қаласының аға прокуроры, баспасөз хатшысы Роберт Хартманн.
Айгүл Сайлыбаева – Астана қаласы Сарыарқа ауданының бұрынғы судьясы, «Болашақ» бағдарламасының түлегі.
Еске салайық, өткен жылдың маусым айында Германияда экс-судья Айгүл Сайлыбаеваның зорлық-зомбылық белгісі бар мәйіті табылған болатын.
40 жастағы Айгүл Сайлыбаева Шеффилдте (Англия) білім алып, кейін Астанада судья болып жұмыс істеген. Соңғы жылдары ол күйеуі, қызы және енесімен бірге Германияның Бенсхайм қаласында тұрған.
Оның денесі қала шетінен табылды. БАҚ деректеріне сәйкес, марқұмның қолында, мойнында және бетінде пышақ жарақаттары болған.
Сонымен қатар, Айгүл Сайлыбаевамен бірге оның 49 жастағы енесі Наталья Донцова да жоғалып кеткені белгілі болды. Ол 4 маусым күні немересін балабақшадан алып, үйіне әкелген. Сол уақыттан бері Наталья Донцовадан еш хабар жоқ.
Айта кетелік Экс-судья Айгүл Сайлыбаеваның ісі бойынша марқұмның енесіне халықаралық іздеу жарияланған еді.