Ел аумағында 17 мыңнан астам киік өлексесі жойылды
АСТАНА. KAZINFORM — Экология және табиғи ресурстар министрлігі қыс мезгілінен кейін ел өңірлерінде қанша киік өлексесі жиналғанын нақтылады.
- Өткен қыс мезгілінде ел өңірлерінде 20 мыңнан астам киіктің өлгені тіркелді. Биыл 17 мыңнан астам киік өлексесі жойылды, оның ішінде текелері шамамен 13 мыңды құрады. Барлық өлекселер белгіленген тәртіпке сәйкес жиналып, жойылды, - делінген министрліктің Kazinform агенттігіне берген жауабында.
Бұған дейін Батыс Қазақстанда 3 300-ге жуық киік өлексесі жойылғанын жазған едік.
Еске салсақ, 2025 жылы көктемде Ұлытау облысында 14 мыңға жуық киіктің өлексесі жойылғаны мәлім болды.
Айта кетейік, осыған дейін қыста неге киіктер қырылатыны туралы мәлімет бердік.