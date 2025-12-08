KZ
    12:52, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ел өңірлерінде ауылдық ҮЕҰ-ларды қолдау күшейтілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның Азаматтық альянсы ауылдық үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін арттыруға және олардың тұрақты дамуына жағдай жасауға бағытталған «Ауылдағы азаматтық бастамаларды дамыту» жобасын жүзеге асырды.

    Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

    Жоба ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қолдауымен іске асырылды. Аталған жұмыс еліміздің барлық өңірлерінде жүргізіліп, 15 000-нан астам азаматты қамтыды. Бағдарламаның негізгі арқауы — оқыту және консультациялық қолдау.

    — Жұмыс барысында 194 ұйым оқудан өтіп, 316 жеке консультация өткізілді. Ал, «Ауыл 2.0» бастамасы 50 ұйымның жобаларын дамытуға серпін берді. Алты облыста жергілікті жобаларды іске асыру үшін 18 шағын грант берілді. Экологиялық бастамаларға ерекше көңіл бөлінді. «Подари Земле сад» жеке қоры Ақсу ауданы аумағында ауқымды көгалдандыру жұмыстарын жүзеге асырып, 154 адамның қатысуымен 1 000 қарағай көшеті отырғызды, — делінген министрлік хабарламасында.

    Жоба ауылдық ҮЕҰ-ларды жүйелі қолдаудың жергілікті қауымдастықтарды нығайтуға және азаматтық белсенділікті арттыруға елеулі үлес қосатынын көрсетті. 

    Осыған дейін су ресурстары саласында ҮЕҰ-мен ынтымақтастықты дамытуға арналған жаңа кеңес құрылғаны анықталды.

