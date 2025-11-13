KZ
    Ел өңірлерінде мал ұрлаумен айналысқан төрт қылмыстық топ қолға түсті - полиция

    АСТАНА. KAZINFORM – Қарашада полиция қызметкерлері еіл аймақтарында иал ұрлығымен айланысып келген төрт қылмыстық топтың жолын кесті, деп хабарлайды Polisia.kz.

    барымташы
    Фото: видеодан алынған кадр

    -Қараша айында Алматы, Батыс Қазақстан және Ұлытау облыстарында криминалдық полиция қызметкерлері жүргізген іс-шаралар барысында мал ұрлығына қатысы бар төрт қылмыстық топтың жолы кесілді,-делінген хабарламада.

    Полиция таратқан мәліметтерге қарағанда, күдіктілер қараусыз жайылымда жүрген малды бақылап, түнгі уақытта таулы жерлерге айдап, сойып, кейіннен республиканың ірі қалаларының базарларында сатқан.

    Күдіктілерден 50-ден астам ұрланған мал тәркіленіп, қылмыскерлер қамауға алынды.

    - ІІМ мал ұрлығына қарсы күресті жүйелі түрде жүргізіп, бұл бағыттағы профилактикалық және жедел іс-шараларды тұрақты түрде жүзеге асырып келеді, – деп хабарлайды ІІМ.

    Осыған дейін Қызылордада мал ұрлығымен айналысқан 5 қылмыстық топ құрықталғаны туралы жаздық.

     

    Қылмыспен күрес Қылмыс Заң және құқық Мал ұрлығы Полиция
