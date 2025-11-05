KZ
    Ел тұрғындары проблемалы қарызының есептен шығарылатыны туралы push-хабарлама алады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова қазақстандықтардың проблемалық несиелерін проактивті түрде есептен шығару тетігі туралы айтты. 

    Мәдина Әбілқасымова
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Оның айтуынша, бүгінде барлық азамат заңдағы бар нормалар және өздерінің проблемалық қарыздарын есептен шығару мүмкіндігі туралы біле бермейді.

    — Біз проактивті механизм енгізуді жоспарлап отырмыз. Мысалы, азаматтың ұзақ мерзімді қарызы бар және оның несиені өтеуге мүмкіндігі жоқ болса, оған push-хабарлама келеді. Онда ол осы тетік арқылы өз қарызын есептен шығара алатыны көрсетіледі. Осындай проактивті форматты енгізгіміз келеді, — деді агенттік басшысы Мәжілістегі брифингте.

    Қазіргі уақытта мұндай push-хабарламалар форматы агенттік пен Қаржы министрлігі бірлесіп әзірлеп жатыр. 

    Еске салсақ агенттік төрағасы Қазақстанда алаяқтар рәсімдеген несиелер сот шешімінсіз есептен шығарылатны туралы айтқан еді

