    17:33, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Елде 27,6 млн тонна мал азығы дайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Жергілікті атқарушы органдардың мәліметінше, 22,3 млн тонна шөп (жоспардың 91%-ы), шамамен 1,8 млн тонна сенаж (102,5%), 1,2 млн тонна құрама жем (21%), 700 мың тонна сүрлем (34,4%), 1,6 млн тоннадан астам сабан (34,9%) дайындалды. Бұл туралы АШМ хабарлады. 

    Фото: АШМ

    2025–2026 жылдардағы қыстақ маусымына дайындық аясында ауыл шаруашылығы жануарларына арналған мал азығын дайындау жұмыстары белсенді жалғасып жатыр.

    Белсенді жұмыс Солтүстік Қазақстан облысында (115,2%), сондай-ақ Ақмола, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстарында және Шымкент қаласында (100%), Жетісу облысында (99,5%) байқалды.

    Дайындалған мал азығының көрсетілген көлемдері жоспарлы өнім мен төл алу үшін толыққанды азықтандыруды, сондай-ақ жалпы мал басының сақталуын қамтамасыз етеді.

    Жалпы республикадағы мал азығымен қамту жағдайы тұрақты. 

    Айта кетелік елде 6,5 млн тонна астық бастырылды

