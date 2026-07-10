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    Елде 35 мың тоннадан астам балмұздақ өндірілді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы қаңтар–мамыр айларының қорытындысы бойынша Қазақстанда 35,1 мың тонна балмұздақ өндірілгені белгілі болды.

    Қазақстанда 2025 жылы балмұздақ экспорты импорттан асып түсті
    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі таратқан дерекке сәйкес, өндірістің ең жоғары көлемі Алматы облысына тиесілі — 23,3 мың тонна немесе жалпы өндірістің 66,3%.

    Ірі өндірушілер қатарында Түркістан облысы (6,0 мың тонна), Алматы қаласы (1,3 мың тонна) және Ақмола облысы (1,1 мың тонна).

    — Өндірілген өнімнің негізгі бөлігін кілегейлі балмұздақ (15,2 мың тонна) пен пломбир (14,3 мың тонна) құрады. Бұл жалпы өндіріс көлемінің 80% астамына тең, — делінген статистикалық мәліметте.

    Бұған дейін Қазақстанның қай қаласында балмұздақ бағасы жоғары екенін талдап көргенбіз.

    Статистика Ұлттық статистика бюросы Сауда Отандық өнім
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар