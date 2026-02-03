Елде 400-ге жуық денсаулық сақтау субъектісі қызметін тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті жеке медициналық ұйымдарды тексерулерді күшейтеді.
2025 жылы жүргізілген кешенді тексерулердің қорытындысы бойынша Қазақстанда 400-ге жуық денсаулық сақтау субъектісі қызметін тоқтатты.
Тексеру барысында 500-ден астам әкімшілік жаза қолданылды, салынған айыппұлдардың сомасы 70 млн теңгеден асты.
Қадағалау практикасында алғаш рет медициналық ұйымдардың қызметін уақытша тоқтата тұруды және лицензиясыз қызметтің анықталған фактілері мен біліктілік талаптарына сәйкес келмегені үшін медицина қызметкерлерін шеттетуді қоса алғанда, жедел ден қою шаралары қолданылды.
Жеке емдеу бөлмелеріне, наркологиялық оңалту орталықтарына және стоматологиялық клиникаларға назар аударылды. Тексеру нәтижелері лицензиясыз жұмыс істеуді және медициналық көмек көрсету стандарттарын сақтамауды қоса алғанда, жүйелі заң бұзуды көрсетті.
— Кешенді тексеру барысында еліміз бойынша 1900-ден астам жұмыс істеп тұрған жеке рәсімдік кабинеттер анықталды, оның ішінде 406 нысан (20,5%) медициналық қызметті лицензиясыз жүзеге асырды. Тексеру және түсіндіру жұмыстарының қорытындысы бойынша 247 емшара кабинеті өз еркімен қызметін тоқтатты, — делінген ДСМ хабарламасында.
Жеке наркологиялық және оңалту орталықтары бойынша 39 тексеру жүргізілді, лицензияның болмауы 14 жағдайда анықталды (36%).
Стоматологиялық клиникаларға қатысты 313 нысан тексерілді, түсіндіру жұмыстарының қорытындысы бойынша 143 клиника өз еркімен жұмысын тоқтатты.
Бұл ретте тексеру барысында анықталған ең жиі бұзушылықтар:
— лицензиясыз қызмет — 3,9 млн теңге сомасына 179 хаттама жасалды;
— фармацевтикалық қызмет қағидаларын бұзу-19,5 млн теңге сомасына 85 хаттама.
Сондай-ақ біліктілік талаптарына сәйкес келмеу бойынша (82 хаттама), медициналық көмек стандарттарын өрескел бұзу бойынша (73 хаттама) және тіркелмеген дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды қолдану бойынша (16 хаттама) заң бұзу анықталды.
Министрлік 2026 жылы ТМККК және МӘМС шеңберінде кешенді тексерулерді қоса алғанда, жеке медициналық ұйымдарға бақылауды күшейтуді, стандарттарға сәйкестікті қайта бағалай отырып, лицензиялардың қолданылу мерзімінің 5 жылдығын енгізуді, лицензиядан кейінгі бақылауды цифрландыруды және жасанды интеллект элементтері бар қауіптерді басқару жүйесін іске қосуды жоспарлап отырғанын айта кеткен жөн.
Осыған байланысты, Қазақстан азаматтарына медициналық көмек алған кезде медициналық ұйымда лицензияның бар-жоғын және персоналдың біліктілігін тексеру ұсынылады.
Заң бұзу анықталған жағдайда Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің аумақтық департаменттеріне Е-otinish жүйесі арқылы өтініш жіберу қажет.
