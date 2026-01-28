Елде 5 мыңнан астам бұқаралық ақпарат құралы бар
АСТАНА. KAZINFORM – Қазіргі кезде елде 5029 бұқаралық ақпарат құралы бар, оның 306-сы — шетелдік БАҚ. Тек 2025 жылдың өзінде 515 жаңа БАҚ тіркелді.
2025 жыл Қазақстанның медиа саласы үшін жүйелі реформалар, институционалдық даму және кәсіби стандарттарды нығайту кезеңі болды.
Саланың маңызды бағыттардың бірі — отандық баспа ұйымдарын қолдау. 2025 жылғы 18 шілдеде Мемлекет басшысы қол қойған заңға сәйкес, жаңа Салық кодексі бойынша баспа түріндегі кітап өнімдеріне қосымша құн салығы 10% мөлшерде белгіленді.
Сонымен қатар, министрлік 2025 жылы «Онлайн-платформалар мен масс-медиа мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» және «Онлайн-платформалар мен масс-медиа мәселелері бойынша Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобаларын әзірледі.
Ақпарат саласы бойынша халықаралық ынтымақтастық та қарқынды дамыды. Осы жылы Түркиямен бірлесіп «Қайта оралған Үміт» атты 100 сериялы телехикаяның түсірілімі аяқталды, алғашқы Қазақстан-Қытай бірлескен жоба «Іледе күтемін…» телесериалы түсірілді, сондай-ақ Ресей Федерациясымен «Аллигатор» атты сегіз сериялы көркем телесериал әзірленді.
Айта кетелік «Әділ сөз» халықаралық қорының президенті Қарлығаш Жаманқұлова Қызылордада өтіп жатқан V Ұлттық құрылтайда Президенттен отандық БАҚ-қа қолдау көрсетуді сұраған еді.