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    Елде бензин, дизель және автогаз бағасы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Еліміздегі жанармай құны оның сапасы мен аймаққа байланысты әртүрлі ұсынылған.

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    7 қыркүйектегі жағдай бойынша бағалар:

    АИ-92

    • Астана: 247 тг/л
    • Алматы: 245–249 тг/л
    • Шымкент: 230–235 тг/л

    АИ-95

    • Астана: 315–319 тг/л
    • Алматы: 320–327 тг/л
    • Шымкент: 304–306 тг/л

    АИ-98

    • Астана: 355–365 тг/л
    • Алматы: 360–380 тг/л
    • Шымкент: 345–350 тг/л

    Дизель отыны

    • Астана: 335-337 тг/л
    • Алматы: 343–345 тг/л
    • Шымкент: 335-343 тг/л

    Газ

    • Астана: 112 тг/л
    • Алматы: 112 тг/л
    • Шымкент: 102 тг/л

    Еске салайық, ОПЕК+ елдері қазандағы мұнай өндіру көлемін өзгеріссіз қалдырды.

    Газ Энергетика Дизель ҚР Энергетика министрлігі Бензин
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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