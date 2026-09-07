Елде бензин, дизель және автогаз бағасы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Еліміздегі жанармай құны оның сапасы мен аймаққа байланысты әртүрлі ұсынылған.
7 қыркүйектегі жағдай бойынша бағалар:
АИ-92
- Астана: 247 тг/л
- Алматы: 245–249 тг/л
- Шымкент: 230–235 тг/л
АИ-95
- Астана: 315–319 тг/л
- Алматы: 320–327 тг/л
- Шымкент: 304–306 тг/л
АИ-98
- Астана: 355–365 тг/л
- Алматы: 360–380 тг/л
- Шымкент: 345–350 тг/л
Дизель отыны
- Астана: 335-337 тг/л
- Алматы: 343–345 тг/л
- Шымкент: 335-343 тг/л
Газ
- Астана: 112 тг/л
- Алматы: 112 тг/л
- Шымкент: 102 тг/л
Еске салайық, ОПЕК+ елдері қазандағы мұнай өндіру көлемін өзгеріссіз қалдырды.