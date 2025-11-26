Елде дәрігерді соққыға жығу оқиғаларының көбі тіркелмей жатыр — депутат
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында дәрігерлер мен жедел жәрдем қызметкерлерін қорғауға арналған заң жобасы бірінші оқылымда қаралып жатыр.
— Біз мынаны анық түсінуіміз керек: жедел жәрдемге қарсылық көрсету — бұл жай ғана төбелес емес. Мас бұзақы жедел жәрдем жүргізушісін ұрған кезде, ол оны ғана ұрып жатқан жоқ. Ол — көрші көшеде тынысы тоқтап жатқан, дене қызуы көтеріліп, сол жәрдемді күтіп жатқан кішкентай баланы ұрды. Ол — инсульт немесе инфаркт алған, енді сол жедел жәрдем жете алмайтын әжені ұрды. Бір бұзақының кесірінен жедел жәрдемнің бір бригадасы, көлігі істен шығып қалады. Сондықтан осы жәрдемнің науқастарға жету уақыты ұзарды. Ал инфаркт пен инсульт кезінде есеп сағатпен емес, минутпен өлшенетінін жақсы білеміз. Сондықтан бұл — өмір мен өлім мәселесі, — деді депутат Асхат Аймағамбетов.
Осы орайда депутат бұл жағдайға қатысты статистикаға тоқталды. Тек Денсаулық сақтау министрлігінің ресми деректері бойынша соңғы бес жылда 280 осындай оқиға тіркелген.
— Бірақ ашығын айтайық, бұл — айсбергтің тек басы ғана. Шынайы жағдайда 10 есеге көп болуы мүмкін. Медицина қызметкерлері бүгінде соққы жығу туралы көбінесе арызданбайды, өйткені оларды қорғайтынына сенім жоқ. Бұған қоса, дәрігерлер жұмыстың орнына тергеумен жүруге уақыт жоғалтқысы келмейді, — деді А. Аймағамбетов.
Еске салсақ, биыл жазда Қостанайда дәрігерді соққыға жыққан бұзақы екі айға қамауға алынды.
Сонымен қатар, маусым айында Қарағанды облысында ер адам екі дәрігерді соққыға жыққаны мәлім болды.