Елде қанша мал мен төл бар
АСТАНА. KAZINFORM — Мал шаруашылығы саласында басым бағыттар бойынша нәтиже жоғары және тұрақты өсім бар. Ауыл шаруашылығы жануарларының саны да, өндірілген өнім көлемі де оң қарқынға ие.
Атап айтқанда, ірі қара мал саны 2,7%-ға артып, 8,3 млн-ға жетті. Бұл ретте төл саны 2,8 млн бұзау болды, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 17,8%-ға өсті. Жылқы саны 6,9%-ға көбейіп, 4,4 млн басқа жетті, төл саны — 1 млн құлын (өсім 8,8%). Түйе саны 6,3%-ға артып, 300 мың болды, ал төл саны 53,8 мың ботаға жетіп, 5,9%-ға өсті.
Құс саны 8,8%-ға артып, 48,5 млн басқа жетті. Қой саны өткен жылғы деңгейде сақталып, 19,6 млн болды, қозы саны 7,7 млн жетіп, 5%-ға өсті.
— Есепті кезеңде ел бойынша еттің барлық түрінен 1 021,6 мың тонна өнім өндірілді, бұл 2024 жылғы көрсеткіштен 3%-ға жоғары. Атап айтқанда, сиыр еті — 358,8 мың тонна (2024 жылы — 351,4 мың тонна), қой еті — 111,8 мың тонна (109,1 мың тонна), жылқы еті — 146,8 мың тонна (140 мың тонна), құс еті — 337,1 мың тонна (326,3 мың тонна) және басқа да өнімдер өндірілді, — делінген АШМ хабарламасында.
Мал шаруашылығының өзге де өнімдері бойынша жетістік бар. Сүт өндірісінің көлемі 3 491 мың тонна, 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-ға артты (3 324 мың тонна). Жұмыртқа өндірісі 4 156,7 млн данаға жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 1,5%-ға өсті (4 097 млн дана).
Мал шаруашылығының жалпы өнімінің нақты көлем индексі 103,5% болды, ал өндірілген өнімнің ақшалай көлемі 3,3 трлн теңгеге жетті. Бұл тұрақты дамудың және ел экономикасына үлестің жарқын көрсеткіші.
Айта кетелік елде канадалық орман бизондары көбейіп жатқаны туралы жазған едік.