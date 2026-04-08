    14:31, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Елде қанша жеке кәсіпкер бар

    АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстанда 1 795,6 мың жеке кәсіпкер тіркелген, бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1,1% кем (1 814,2 мың). 

    Фото: Pexels

    Олардың 1 732,8 мыңы — жұмыс істеп тұрғандар (жалпы саннан 96,5%).

    Салалар бойынша дара кәсіпкерлер саны көтерме және бөлшек сауда саласында ең көп тіркелген — 667 мың бірлік (37,1%), сондай-ақ басқа қызмет көрсету — 258,2 мың және ауыл шаруашылығында саласында — 249 мың бірлік. Дара кәсіпкерлер саны мемлекеттік басқару саласында ең аз — барлығы 151 бірлік.

    Дара кәсіпкерлердің негізгі бөлігі республикалық маңызы бар қалаларда шоғырланған — 35,5%. Дара кәсіпкерлердің көпшілігі Алматы мен Астана қалаларында тіркелген: тиісінше 288,7 мың және 204,3 мың. Үштікті 196,2 мың дара кәсіпкері тіркелген Түркістан облысы түйіндейді. Дара кәсіпкерлердің ең аз саны Ұлытау облысында — 16,1 мың бірлік.

    Барлық тіркелген дара кәсіпкерлердің 39,1% иесі 35 жасқа дейінгі тұлғалар. Сонымен қатар, жеке кәсіпкерлікпен айналысатын әйелдердің үлесі — 50,4%. 

    Айта кетелік жеке кәсіпкерлер үшін оңайлатылған салық режимі қалай өзгергені туралы жазған едік

    Назым Бөлесова
