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    Елде қауіпті жұмыстарда жүрген адамдардың саны белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — 480 мыңға жуық адам еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда істейді. Бұл туралы Үкімет отырысында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлім етті.

    Елімізде өндірістік жарақат алғандар саны 16,6%-ға азайған
    Фото:ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    - Бүгінде Қазақстанда еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлер саны - 479 мың. Экономика салалары бойынша зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің 61% өнеркәсіп саласына еңбек етуде (өңдеуші өнеркәсіпте – 122 мың адам, тау-кен өнеркәсібінде – 173 мың адам). Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40 мың жұмыскер жұмыс істейді. Бұл еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін адамдардың жалпы санының 8,5 пайызын құрады, - деді А. Ертаев.

    Оның айтуынша, өңірлер бойынша зиянды жұмыстарда істейтін жұмысшылардың басым бөлігі Қарағанды облысында – 84 мың адам, Павлодар облысында – 57 мың, Маңғыстау облысында – 43 мың және Шығыс Қазақстан облысында – 43 мың адам.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Қазақстанда жұмысшыларды сүтпен және емдік-профилактикалық тағаммен қамтамасыз ету қағидаларына өзгерістер енгізіледі.

    ҚР Үкіметі ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Жұмыспен қамту
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Авторлар