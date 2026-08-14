Елде құрылыс материалдары өндірісін дамытуға 775 млрд теңге бағытталады
АСТАНА. KAZINFORM — Елде жарты жылда құрылыс материалдарын өндіру бойынша 19 жаңа жоба іске қосылды, деп хабарлайды Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі.
Құрылыс материалдарын өндіру — ішкі нарықты, импортты алмастыруды және жұмыс орындарын қамтамасыз ететін Қазақстанның өңдеу өнеркәсібінің негізгі салаларының бірі. Оның дамуы ауқымды инфрақұрылымдық және тұрғын үй жобалары үшін стратегиялық маңызға ие. Бүгінде отандық өндірушілердің ішкі нарықтағы үлесі 70%-дан асып отыр, бұл бағытта 3 мыңнан астам кәсіпорын жұмыс істейді. Жаңа өндіріс орындарын құру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Жыл басынан бері елімізде керамогранит плиткаларын, PIR сэндвич-панельдерін, ПВХ және алюминий фасадтарын, витраждар мен терезелерді, ALC-панельдерді, жылу оқшаулағыш минералды мақта плиталарын, бетон құбырларды, дәнекерленген қос таврлы арқалықтарды, профильді табақтарды және басқа да өнімдерді шығаратын 19 өндіріс орны іске қосылды. Жобаларға салынған инвестициялардың жалпы сомасы шамамен 50 млрд теңгені құрады, 1 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылды.
Сонымен қатар тағы 29 кәсіпорынды іске қосу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осылайша, жыл соңына дейін отандық құрылыс материалдары нарығының қажеттілігін 48 жаңа өндіріс орны қамтамасыз ететін болады. Оларға шамамен 202,2 млрд теңге инвестиция тартылып, 3,5 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны құрылмақ.
Атап айтқанда, баспалдақтар, кәріз сақиналарын, жылу трассаларының науаларын, микрокальцитті, модульдік жылыжай конструкцияларын, жол құрылысына арналған топырақ тұрақтандырғышы, жасанды мәрмәр және басқа да өнімдерді өндіру жоспарланған.
Іске асыру кезеңінде жалпы құны 380 млрд теңге болатын тағы 28 жоба бар, оларды 2027-2028 жылдары іске қосу күтілуде. Бұл 3,4 мыңнан астам тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді, оның ішінде шамамен 1,6 мыңы — ауылдық жерлерде. Кәсіпорындар жоғары технологиялық темірбетон модульдерін, металл конструкцияларын, фиброцемент панельдерін, санитарлық керамиканы, гипсокартонды, құрғақ құрылыс қоспаларын және басқа да өнімдерді шығарады.
Бұдан бөлек, әртүрлі пысықтау кезеңдерінде құны 192,7 млрд теңге болатын 29 жоба бар. Олардың қатарында көпір конструкцияларын, металл есіктерді, қабырғалық панельдерді, шыңдалған әйнекті, керамзит блоктарын, шыны оқшаулағыштарды, желілік-аспалы арматураны және басқа да өнімдерді өндіруге бағыталған жобалар бар. Аталған жобалар іске асырылған жағдайда 3,5 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны құрылады.
— Жобаларды іске асыру отандық өндіріс көлемін ұлғайтуға, шығарылатын өнім түрлерін кеңейтуге, құрылыс кешенінің импортқа тәуелділігін төмендетуге, өндірісті локализациялау деңгейін арттыруға және жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Барлығы биыл және алдағы жылдары іске асыру көзделген 105 жоба бойынша шамамен 775 млрд теңге инвестиция тартылып, 10,4 мың тұрақты жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда, оның 5,7 мыңы ауылдарға тиесілі болады, — дейді QazIndustry жобаларды мониторингілеу және талдау дирекциясының басшысы Зәуре Нұрғалиева.
Осыған дейін Қазақстанда құрылыс материалдарының импортына шектеу енгізілгенін жаздық.