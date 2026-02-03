Елде ірі қара мал саны 12 млн-ға дейін өседі
АСТАНА. KAZINFORM – 2030 жылға қарай ірі қара мал санын 12 млн, қой санын 28 млн-ға дейін өсіру көзделіп отыр. Бұл туралы АШМ баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының ауыл шаруашылығының жалпы өнімін екі есеге арттыру жөніндегі тапсырмасына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігі мал шаруашылығы саласын дамыту бойынша жүйелі шараларды қолға алуда.
Соңғы жылдары мал шаруашылығы негізгі көрсеткіштер бойынша қарқынды дамып келеді және еліміздің ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің 40%-ын қалыптастырады. Мемлекеттік қолдау шараларын іске асырудың арқасында мал саны артып, өнім өндіру көлемі ұлғая түсті. Заманауи технологиялар белсенді енгізіліп, саланың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін артуда.
Өткен жылдың қорытындысы бойынша мал шаруашылығының жалпы өнім көлемі 3,3%-ға артып, 3,8 трлн теңгені құрады (2024 жылы – 3,3 трлн теңге).
Ірі қара мал басы 8,2 млн-ға жетіп, өсім 2,4%-ды құрады (2024 ж. – 7,98 млн бас). Қой мен ешкі саны 20,6 млн бас (+1,6%), жылқы – 4,6 млн бас (+5,6%), түйе – 294 мың бас (+4,8%), құс – 48,6 млн бас (+6,9%) болды.
Жалпы ет өндірісінің көлемі 2,7%-ға өсіп, 1,2 млн тоннаны құрады (2024 ж. – 1 168,6 мың тонна). Сиыр сүтін өндіру 5%-ға артып, 3,6 млн тоннадан 3,8 млн тоннаға жетті. Тауық жұмыртқасын өндіру 2,4%-ға өсіп, 4,6 млрд данаға жетті (2024 ж. – 4 461,5 млн дана).
Қазіргі таңда Қазақстан сиыр, қой, жылқы еттерімен және тағамдық жұмыртқамен толық қамтамасыз етілген. Экспорттық әлеуетті арттыру бағытында белсенді жұмыс жүргізілуде. Атап айтқанда, 2025 жылдың 11 айында ет экспорты 24,8%-ға өсіп, 91,3 мың тоннаға жетті(2024 ж. – 73,1 мың тонна). Оның ішінде сиыр еті экспорты 59,1%-ға артып, 31,3 мың тоннаға, қой еті – 92,8%-ға өсіп, 29,4 мың тонна.
2023 жылдан бастап жылдық 2,5% мөлшерлемемен сүт-тауарлы фермаларын салуға арналған жеңілдетілген кредиттеу бағдарламасы іске асырылуда. Егер 2019 жылы елде 19 заманауи сүт-тауарлы фермасы болса, бүгінде олардың саны 100-ден асты, ал жиынтық қуаты жылына 500 мың тоннадан астам сүт өндіруге жетеді. Алдағы үш жылда 118 жобаны іске асыру жоспарланып отыр, бұл сүт өндірісін 615 мың тоннаға арттырып, жалпы көлемін екі есеге ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Құс еті бойынша импортты алмастыру мәселесі жаңа құс фабрикаларын іске қосып, қолданыстағыларды кеңейту арқылы шешіліп жатыр.
Инвестициялық жобаларды іске асыру нәтижесінде соңғы бес жылда құс еті өндірісі 157%-ға өсіп, 2020 жылғы 236,5 мың тоннадан 2025 жылы 371,7 мың тоннаға жетті. Алдағы үш жылда жиынтық өндіріс көлемі 241,3 мың тонна болатын тағы үш ірі жобаны іске қосу жоспарланып отыр.
Осылайша, 2029 жылға қарай сүт өнімдері мен құс еті бойынша ішкі нарық отандық өндіріс есебінен толық қамтамасыз етіліп, экспорттық жеткізілімдерді кеңейтуге жағдай жасалады.
Сонымен қатар, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2026–2030 жылдарға арналған Мал шаруашылығын дамытудың кешенді жоспары бекітілді. Құжатта жылдық 5–6% мөлшерлемемен жеңілдетілген кредиттеу, «Даму» институты арқылы кепілдендіру тетіктері, селекциялық жұмысты дамыту, жемшөп базасын нығайту, ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және экспорттық нарықтарды кеңейту секілді мемлекеттік қолдаудың жаңа құралдары көзделген.
Кешенді жоспарды тиімді іске асыру 2030 жылға қарай ірі қара мал санын 12 млн басқа, қой санын 28 млн басқа дейін арттыруға, ет өндірісін 1,8 млн тоннаға, сүт өндірісін 4,2 млн тоннаға дейін ұлғайтуға, ал ет экспортының көлемін екі есеге арттырып, 165 мың тоннаға дейін жеткізуге жол ашады.
Айта кетелік Ақмола облысына қалмақ тұқымды 4 300 бас ірі қара мал әкелінген еді.