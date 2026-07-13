Елде сары май мен күнбағыс майы өндірісінің көлемі артты
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы қаңтар–сәуір айларының қорытындысы бойынша Қазақстанда сары май мен күнбағыс майы өндірісінің тұрақты өсімі байқалды.
Сыртқы сауда көрсеткіштері де оң динамика көрсетті: өнімнің екі санаты бойынша экспорт көлемі ұлғайып, бұл отандық қайта өңдеу өнеркәсібінің әлеуетінің артып келе жатқанын айғақтайды.
Есепті кезеңде республикада майлылығы 85% аспайтын 13,8 мың тонна сары май өндірілді. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 47,4% артық.
— Сары май экспорты 40,4% өсті. 2026 жылғы қаңтар–сәуір аралығында шетелге 394,1 тонна өнім экспортталды. Бұл өткен жылдың осы кезеңіндегі 280,7 тоннамен салыстырғанда айтарлықтай жоғары. Негізгі экспорттық нарықтар — Ресей, Моңғолия, Қырғызстан және Беларусь. Сары май импорты 2 242,2 тоннаны құрады. Ішкі нарықтағы импорттық өнімнің үлесі 13,9% болды. Негізгі жеткізушілер — Беларусь пен Иран, — делінген хабарламада.
Төрт айдың қорытындысы бойынша ішкі нарықта 15,7 мың тонна сары май өткізілді.
Күнбағыс майы өндірісінде де оң өсім сақталып отыр. 2026 жылғы қаңтар–сәуір айларында отандық кәсіпорындар 335,5 мың тонна тазартылған және тазартылмаған күнбағыс майын өндірді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13,2% көп.
Күнбағыс майының экспорты 49,6% артты. 2026 жылғы қаңтар–сәуір айларында экспорттық жеткізілімдердің көлемі 353,8 мың тоннаны құрады, ал өткен жылдың осы кезеңінде 236,4 мың тонна өнім экспортталған. Негізгі экспорт бағыттары: Өзбекстанға — 153,2 мың тонна, Қытайға — 127,2 мың тонна, Ауғанстанға — 38,6 мың тонна, Тәжікстанға — 27 мың тонна, Иранға — 4,9 мың тонна және басқа да елдер.
Күнбағыс майының импорты 47,9 мың тонна болды. Бұл ретте ішкі нарықтағы импорттық өнімнің үлесі төмен деңгейде қалып, 12,5% құрады. 2026 жылғы қаңтар–сәуір айларында Қазақстанның ішкі нарығында 29,7 мың тонна күнбағыс майы өткізілді.
Айта кетелік Қазақстан күнбағыс майы экспортынан әлемде 6-орынға шыққан еді.