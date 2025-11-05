Елде тұрғын үй алу ережелеріне өзгерістер енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде мемлекеттік тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке қою және баспана беру тәртібі жаңартылды. Тиісті өзгерістер Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2025 жылғы 30 қазандағы бұйрығымен енгізілді.
Құжатта уәкілетті органның ақпараттық жүйелер арқылы алатын деректері нақтыланған.
— Уәкілетті орган ақпараттық жүйелер арқылы өтініш беруші мен бірге тұратын отбасы мүшелерінің тұрғылықты жері бойынша тіркеу мекенжайы туралы, сондай-ақ олардың соңғы бес жыл ішінде мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорынан меншік құқығында баспанасының бар-жоғы жөніндегі мәліметтерді алады. Сонымен қатар өтініш беруші мен оның отбасы мүшелерінің осы елді мекенде соңғы бес жылда мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қорынан меншік құқығында баспанасының бар-жоғы туралы ақпарат та тексеріледі, — делінген бұйрықта.
Құжатта тұрғын үйге мұқтаждар есебіне қоюдан бас тартуға негіз болатын бірқатар жағдай да көрсетілген. Атап айтқанда, егер:
— өтініш беруші немесе оның отбасы мүшелері соңғы бес жылда осы елді мекенде мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж ретінде тіркеуге алынар кезде меншік құқығында тұрғын үйге ие болса немесе иелік еткен болса;
— өтініш беруші немесе оның отбасы мүшелері соңғы бес жылда Қазақстан аумағында мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж ретінде тіркеуге алынар кезде меншік құқығында тұрғын үйге ие болса немесе иелік еткен болса;
— өтініш беруші мен оның отбасы мүшелері мемлекеттік тұрғын үй қорынан немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалға алған тұрғын үйде тұрып жатса;
— ұсынылған құжаттар мен мәліметтерде жалған ақпарат болса;
— өтініш беруші бұған дейін мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алып, оны жекешелендірген болса;
— немесе ол тұрғын үйді Ұлттық банк бекіткен ипотекалық бағдарлама, мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттары, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламалары немесе Үкімет бекіткен салалық даму тұжырымдамалары аясында ипотекалық несие арқылы иеленген болса.
Сонымен қатар қағидаға Парламент депутаттарына, Конституциялық сот пен Жоғарғы сот судьяларына, сондай-ақ өзге де соттардың судьяларына тұрғын үй беру мен пайдалану тәртібі олардың мәртебесін айқындайтын конституциялық заңдарға сәйкес реттелетіні туралы жаңа тармақ енгізілді.
Құжатта тағы бір маңызды норма бар егер өтініш беруші мен бірге тұратын отбасы мүшелерінің соңғы бес жыл ішінде мемлекеттік мекеме немесе кәсіпорынның тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй алу сәтінде меншік құқығында баспанасы болған немесе болғаны анықталса, тұрғын үй беруден бас тартылады.
Бұйрық 2025 жылғы 15 қарашадан бастап күшіне енеді.
Айта кетейік, тұрғын үй кезегіне тұру үшін тәулік бойы қызмет көрсететін жүйе іске қосылды.