Елде жалған хабарлама таратқан жасөспірімдер 5 жылға сотталуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда терроризм туралы жалған хабарлама таратты деген күдікпен 14-17 жастағы төрт жасөспірім ұсталды. Бұл туралы ІІМ Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің бастығы Жандос Сүйінбай ОКҚ алаңында өткен брифингте айтты.
Оның сөзінше, жасөспірімдер ұзақ уақыт бойы елдің әр өңірінде жалған хабар таратып келген.
— Қазір олардың Астана, Шымкент, Тараз, Атырау, Ақтау қалалары мен Алматы облысында тіркелген 20-дан астам дерекке қатысы бары анықталды. Тергеу жалғасып жатыр, — деді Жандос Сүйінбай.
Департамент басшысы мұндай әрекет ауыр қылмыс саналатынын ескертті. Оның айтуынша, Қазақстанда терроризм туралы жалған ақпарат таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік 14 жастан басталады.
— Мұндай қылмыс үшін 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе 5 мың АЕК көлемінде айыппұл қарастырылған. Биыл бұл сома 21 млн 625 мың теңгеге тең, — деді ол.
Сондай-ақ, ол жалған хабарламаларға байланысты оқиға орнына шыққан шұғыл қызметтердің шығыны да кінәлі тараптан өндірілетінін атап өтті.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда интернет-алаяқтықтан келген шығын 20 млрд теңгеге жеткені хабарланған еді.