Елде жаңғыртудан кейін 30 теміржол вокзалы ашылды
АСТАНА. KAZINFORM – Еліміздің біраз өңірлерінде жүргізілген ауқымды реконструкциядан кейін 30 теміржол вокзалы мен жолаушылар инфрақұрылымы нысандары пайдалануға берілді.
Жұмыс Мемлекет басшысының көлік инфрақұрылымын дамыту және жолаушылар тасымалының сапасын арттыру жөніндегі тапсырмаларын іске асыру аясында істелді.
Жаңғырту соңғы жылдардағы теміржол вокзалдарын жаңартудың ең ірі жобасы болды. Реконструкция нәтижесінде жолаушыларға арналған жағдайлар айтарлықтай жақсарды, қауіпсіздік пен жайлылық деңгейі артты, нысандардың өткізу қабілеті ұлғайды, сондай-ақ теміржол саласы қызметкерлері үшін заманауи еңбек жағдайлары жасалды.
— Жұмыс барысында ғимараттардың қасбеттері мен шатырлары жаңартылды, энергия үнемдейтін витраждар орнатылды, жылу жүйелері, сумен жабдықтау, желдету, ауаны баптау, өрт қауіпсіздігі және бейнебақылау жүйелері жаңғыртылды. Құрылыс және реконструкция кезінде негізінен отандық өндірістің материалдары пайдаланылды.
Ерекше назар кедергісіз орта қалыптастыруға аударылды. Вокзалдарда пандустар, лифтілер, бейімделген кіреберіс аймақтары мен санитарлық бөлмелер, тактильді жолақтар және арнайы касса аймақтары жабдықталды. Нысан санатына қарай ана мен бала бөлмелері, медициналық пункттер, сақтау камералары қарастырылып, жолаушылар ағынын тиімді ұйымдастыру үшін үй-жайлар қайта жоспарланды, — делінген министрлік хабарламасында.
Кешенді жаңғырту тек вокзал ғимараттарын ғана емес, сонымен қатар жолаушылар платформаларын, вокзал маңындағы алаңдарды және инженерлік инфрақұрылымды да қамтыды. Барлық нысандар заманауи қауіпсіздік талаптарына, санитарлық нормаларға және қызмет көрсету стандарттарына сәйкестендірілді.
Елдегі теміржол вокзалдарының басым бөлігі 1950–1970 жылдары салынған, ал кейбір ғимараттар 80–100 жылдан астам уақыт бойы пайдаланылып келеді. Нысандардың шамамен 70 пайызы ондаған жылдар бойы күрделі жөндеуден өтпеген.
Өңірлер бойынша реконструкциядан кейін келесі вокзалдар ашылды:
Абай облысы — Ауыл және Белағаш станцияларының вокзалдары;
Ақмола облысы — Курорт-Бурабай, Шортанды, Макинка және Ақкөл;
Атырау облысы — Ганюшкино және Аққыстау;
Батыс Қазақстан облысы — Семиглавый Мар, Қазақстан және Шыңғырлау;
Қарағанды облысы — Қарағанды-Сортировочная, Жаңа Қарағанды және Нұра, сондай-ақ Қарағанды-Сортировочная станциясының жолаушылар платформасы жаңартылды;
Қостанай облысы — Аманқарағай және Құсмұрын;
Қызылорда облысы — Жаңақорған, Қазалы, Шиелі және Талап станциясының платформасы;
Алматы облысы — Қонаев және Шамалған;
Жетісу облысы — Талдықорған;
Солтүстік Қазақстан облысы — Тайынша, Жаңаесіл және Саумалкөл;
Шығыс Қазақстан облысы — Риддер және Шемонаиха;
Павлодар облысы — Бозшакөл платформасы.
Көлік министрлігі еліміздің барлық өңірінде жолаушылар инфрақұрылымын кезең-кезеңімен жаңартуды және азаматтар үшін заманауи, қауіпсіз және жайлы жағдай жасау жұмыстарын жалғастырады.
Айта кетелік Ақсай қаласында 90 жылдық тарихы бар вокзал күрделі жөндеуден кейін ашылған еді.