Елде жасанды интеллект саласында 7 ұлттық стандарт әзірленеді
АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстанда жасанды интеллект саласында жеті ұлттық стандарт әзірленіп жатыр. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы Жанна Есенбекова хабарлады.
Бүгін Астанада «Орталық Азия және ISO» аймақтық кездесуі өтті, оған ISO (Халықаралық стандарттау ұйымы) бас хатшысы Серхио Мухика қатысты.
— Бұл кездесу тұтас аймақ үшін маңызды оқиға болды. ISO бас хатшысының қатысуы Орталық Азияның халықаралық стандарттау жүйесіндегі рөлі артып келе жатқанын көрсетеді. Біз цифрландырудың қарқынды жағдайында стандарттар қалай өзгеріп, дамуы керек екенін талқыладық. Жасанды интеллект, блокчейн, заттар интернеті енді болашақ емес, біз жұмыс істеп жатқан шындыққа айналды, — деді Жанна Есенбекова.
Ол Қазақстанның цифрлық дамудың жаһандық күнтәртібіне белсенді кіріскенін атап өтті.
— Биыл елімізде жасанды интеллект саласында ISO халықаралық құжаттарына негізделген жеті ұлттық стандарт әзірленіп жатыр. Олар терминология, сын-қатерді басқару және ЖИ жүйелерінің архитектурасы мәселелерін қамтиды, — деді спикер.
Сонымен бірге, кездесуде Қазақстан өкілі ресми түрде Еуропа мен Орталық Азиядағы орыс тілді елдер үшін ISO аймақтық менеджері болып тағайындалғаны жарияланды.
— Бұл біздің елдің халықаралық стандарттаудағы орнын нығайтып, өңірде ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін ашатын маңызды қадам, — деп атап өтті комитет төрағасы.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық стандарттау ұйымының (ISO) Бас хатшысы Серхио Мухиканы қабылдады. Президент Қазақстанның ISO-мен бірге цифрлық трансформация, орнықты даму және цифрландыру секілді салаларда бірлескен жобаларды іске асыруға әлеуеті мол екенін жеткізді.