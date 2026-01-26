KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:46, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Елде жуғыш заттар өндірісі артты

    АСТАНА. KAZINFORM  — 2025 жылдың қаңтар–қараша айларында Қазақстанда жуғыш заттар өндірісі 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 22,4% артты. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады. 

    Елде жуғыш заттар өндірісі артты
    Фото: freepik.com

    Жалпы өндіріс көлемі 22,9 мың тонна.

    Жуғыш заттар импорты да 22,4% өсті. Өткен жылдың 11 айында елге 214,4 мың тонна өнім импортталды, ал 2024 жылдың қаңтар–қараша айларында бұл көрсеткіш 175,1 мың тонна болған. Сырттан әкелінген өнімнің нарықтағы үлес салмағы 47,5%.

    Сонымен қатар, жуғыш заттар экспорты 1,3% қысқарды. 2025 жылдың қаңтар–қараша айларында 20,7 мың тонна өнім экспортталды.

    Ішкі нарықта өткен жылдың 11 айында 410,2 мың тонна жуғыш зат сатылды, бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 25,4% көп. 

    Айта кетелік Қазақстанда күмістің бағасы шарықтап тұр, ал өндірісі құлдырап барады

    Тегтер:
    Экспорт Отандық өндіріс Импорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар