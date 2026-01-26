Елде жуғыш заттар өндірісі артты
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың қаңтар–қараша айларында Қазақстанда жуғыш заттар өндірісі 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 22,4% артты. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады.
Жалпы өндіріс көлемі 22,9 мың тонна.
Жуғыш заттар импорты да 22,4% өсті. Өткен жылдың 11 айында елге 214,4 мың тонна өнім импортталды, ал 2024 жылдың қаңтар–қараша айларында бұл көрсеткіш 175,1 мың тонна болған. Сырттан әкелінген өнімнің нарықтағы үлес салмағы 47,5%.
Сонымен қатар, жуғыш заттар экспорты 1,3% қысқарды. 2025 жылдың қаңтар–қараша айларында 20,7 мың тонна өнім экспортталды.
Ішкі нарықта өткен жылдың 11 айында 410,2 мың тонна жуғыш зат сатылды, бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 25,4% көп.
