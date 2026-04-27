Елдегі еңбек нарығы өзгереді: 10 жылда 14 кәсіп жойылады
АСТАНА. KAZINFORM — Еңбек нарығының 44 пайызы жасанды интеллектінің ықпалымен өзгереді. Бұл туралы Мәжіліс төрағасының орынбасары Дания Еспаева мәлім етті.
— Еңбек министрлігінің мәліметінше, 2035 жылға қарай Қазақстанда 562 кәсіп немесе еңбек нарығының 44%-ы (шамамен 4 млн адам) жасанды интеллектінің ықпалымен өзгереді, 46 кәсіп (362 мың адам, 4%) қысқарады, ал 14 кәсіп (49 мың адам) мүлдем жоғалады. Сонымен қатар, жасанды интеллект пен экономика салаларының қиылысында жаңа мамандықтар қалыптасуда, оларға сұраныс алдағы жылдары өсе бастайды. Экономиканың негізгі салаларына жасанды интеллектіні жедел енгізу жоғары білім беру жүйесінен цифрландыру және автоматтандыру жағдайлары үшін мамандар даярлау қабілетін талап етеді, — деді Дания Еспаева Парламент Мәжілісінде жоғары білімді кадрларды даярлау тақырыбына арналған Үкімет сағатында.
Оның айтуынша, осы мақсатта жоғары білімнің қолжетімділігі айтарлықтай кеңейтіліп, мемлекеттік қолдау күшейтілді. Атап айтқанда:
— соңғы бес жыл ішінде бұл салаға бөлінетін қаржы көлемі 246 млрд теңгеден 472 млрд теңгеге дейін артты.
— жыл сайын мемлекеттік білім беру гранттарының саны артып келеді, биыл олардың саны 77 мың болды (оның ішінде 18,8 мыңы — инженерлік бағыттар бойынша);
— стипендия мөлшері кезең-кезеңімен ұлғайтылып, кейінгі бес жылда шамамен 2 есеге өсті.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі алдағы уақытта жасанды интеллект елімізде қай мамандықтарға ерекше әсер ететіні жайында түсінік берді.