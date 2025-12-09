KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:13, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Елдегі жылыжайлардың 76% Түркістан облысында орналасқан

    АСТАНА. KAZINFORM — Елдегі жылыжайлардың 76% Түркістан облысында орналасқан. Енді облыс өнеркәсіптік жылыжайларды дамытпақ.

    Теплица, жылыжай
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Облыс әкімі Нұралхан Көшеровтың айтуынша, биыл жылыжайлар көлемі 75 гектарға ұлғайып, жалпы алаңы 1 715 гектарға жетті.

    — Жылыжайлардың бірінші айналымынан 102 мың тонна көкөніс жиналды. Келесі жылы көлемін қосымша 62 гектарға ұлғайтып, үлесін 80 пайызға жеткіземіз. Келес ауданында 500 гектарда «Еcoculture-Еurasia» ірі жылыжай кешені салынып жатыр. Бұл жыл бойы 240 мың тоннадан астам көкөніс өсіруге мүмкіндік береді, — деді Н. Көшеров елордада Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.

    Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров
    Фото: ОКҚ

    Ауыл шаруашылығы саласында атқарылған шаралар өз жемісін көрсетіп келеді. 10 ай қорытындысы бойынша 1 трлн теңгеден астам өнім өндірілген. Жалпы ауыл шаруашылығы өнімдері бойынша Түркістан облысы республикада алғашқы орында тұр.

    Айта кетейік, Түркістан облысында географиялық және климаттық ерекшеліктерге сай үш негізгі кластер — мақта-тоқыма, жүгері, және ет бағыттары қарқынды дамып келеді.

    Түркістан облысында бейнекамера, медициналық жиhаз, тұрмыстық химиялық бұйымдар шығарылмақ.

    Тегтер:
    Аймақ Қазақстандық тауар Жылыжай Ауыл шаруашылығы Көкөніс Түркістан облысы
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар