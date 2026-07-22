Елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, батыста аптап ыстық күшейеді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазгидромет 23-25 шілдеге арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын жариялады.
Қазақстан аумағы арқылы жылжып жатқан солтүстік-батыс циклоны елдің басым бөлігінде жаңбыр мен найзағай алып келеді. Кей өңірлерде нөсер жаңбыр жауып, бұршақ түсуі мүмкін.
Суық ауа массаларымен толыққан циклон жауын-шашынмен қатар ауа температурасының төмендеуіне де себеп болады.
Ал еліміздің батыс өңірлеріне Иран аумағынан жылы әрі құрғақ ауа массасы келе бастайды. Соның әсерінен жауын-шашын тоқтап, күн күрт ысиды. Күндіз ауа температурасы 34–39 градусқа, ал жекелеген аудандарда 40–44 градусқа дейін көтеріледі.
Айта кетелік 500-ге тарта сел қаупі бар учаске бақылауға алынған еді.