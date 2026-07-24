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    Елдің басым бөлігінде жауын жауады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райына байланысты ел бойынша бүгінгі күнге ескерту жарияланды.

    Погода, дождь, Астана
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Астанада жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Алматыда қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай, төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте жаңбыр жауып, найзағай болып, екпінді жел болады 15–20 м/с дейін.

    Алматы, Жетісу, Павлодар, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Абай, Қарағанды, Ұлытау, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл және Түркістан облыстарының кейбір аудандарында нөсер жауын жауып, найзағай болып, бұршақ және дауыл күтіледі.

    Батыс және оңтүстік өңірлерде ауа температурасы +35…+42 °C дейін көтерілетін қатты ыстық күтіледі. Бірқатар облыста жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.

    Аптап ыстық Қазгидромет Ауа райы Жауын-шашын
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар