Елдің солтүстігінде аптап ыстықтың беті қайтады
АСТАНА. KAZINFORM – 15-16 шілдеде жекелеген аудандарда нөсер жаңбыр жауады.
Қатты ыстықтан кейін Қазақстанның солтүстік аймақтарына-солтүстік-батыс циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөлімдермен жаңбыр, найзағай, 15-16 шілдеде жекелеген аудандарда қатты жаңбыр жауады, бұршақ жаууы мүмкін, жел күшейіп, сондай-ақ ауа температурасы күндізгі уақытта жайлы 25-30 градус жылыға дейін төмендеуі болжанады.
Алайда оңтүстік тұрғындарын ыстық ауа райы күтеді.
Қазақстанның оңтүстік және шығыс өңірлеріне құрғақ ауа массалары Өзбекстан аудандарынан келеді, салдарынын күн ыстық болады.
Күндізгі уақытта еліміздің оңтүстігінде 40-45 градус, шығыста 33-38 градус ыстық болады.
Айта кетелік бүгін Астана мен Алматыда және тағы екі қалада ауа сапасы нашарлайды.