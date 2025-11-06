KZ
    01:20, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі уақытша жұмыс істемейді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті салық төлеушілерге «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінің уақытша жұмыс істемейтінін ескертті.

    «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі
    Фото: pixabay

    -Құрметті салық төлеушілер! ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті 2025 жылғы 6 қарашада сағат 00:00-ден 02:00-ге дейін «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінде техникалық жұмыстар жүргізілетінін хабарлайды. Көрсетілген уақыт аралығында «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесі қолжетімді болмайды. Келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз!,-делінген комитет таратқан ақпаратта.

    Осыған дейін электронды үкімет платформасына жасанды интеллект технологиясы енгізілетіні туралы жаздық.

     

    Үкімет Ақпараттық технологиялар Салық Электронды үкімет
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
