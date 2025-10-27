Елена Рыбакина әлемдік рейтингіде үздік алтылыққа енді
АСТАНА. KAZINFORM — Әйелдер теннисі қауымдастығы (WTA) жекелей және жұптық сында жаңартылған рейтингіні жария етті.
Токио (Жапония) WTA 500 турнирінің жартылай финалына дейін жетіп, жылдың қорытынды турниріне жолдама алған Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина әлемдік рейтингіде 7-ден 6-орынға көтерілді.
Чемпиондық кестеде үздік сегіз теннисшінің қатарынан көрінген қазақстандық теннисші 1-8 қарашада Эр-Рияд қаласында өтетін қорытынды турнирде өнер көрсетеді.
Тағы бір қазақстандық Юлия Путинцева 76-дан 75-ке ауысты.
Зарина Дияс 300-інші, Жібек Құламбаева 337-сатыда тұр.
Әлемдік рейтингіде бұрынғыша белоруссиялық Арина Соболенко көш бастаса, Польша өкілі Ига Швентек екінші, америкалық Кори Гауфф үшінші орында.
Жұптық сында Токио жарысының финалында ойнаған Анна Данилина 13-орнын сақтаса, Ю.Путинцева 103-тен 104-ке, Ж.Құламбаева 131-ден 134-ке төмендеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Анна Данилинаның Токио турнирінің финалында есе жібергенін жазған едік.