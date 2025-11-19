Елена Рыбакина алғаш рет Әлемдік теннис лигасында ойнайды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина Бангалор қаласында (Үндістан) 17-20 желтоқсан аралығында өтетін Әлемдік теннис лигасында (WTL) өнер көрсетеді.
India Today сайтынан алынған мәліметке қарағанда, Уимблдон чемпионы Е.Рыбакинадан басқа аталмыш турнирге белгілі теннисшілер қатыспақшы.
Атап айтқанда, ресейлік Даниил Медведев, аустралиялық Ник Кирьос, испаниялық Паула Бадоса, франциялықтар Гаэль Монфис пен Артюр Фис, Польша өкілі Магда Линетт, украиналық Марта Костюк және үндістандықтар Рохан Бопанна мен Сумит Нагал кортқа шығады.
- Мен Үндістандағы теннис мәдениеті туралы көп естідім. Сондықтан WTL турнирінде алғаш рет ойнайтыныма қуаныштымын. Лиганың өту форматы тартымды. Өз командаммен бірге кортта әр сәттен ләззат алуға дайынмын, - деді Е.Рыбакина.
Бұл биыл WTA қорытынды турнирінде жеңімпаз атанған қазақстандық теннисші үшін жылдың соңғы додасы болмақ.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің рекордтық көлемде табыс тапқанын жазған едік.