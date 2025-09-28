Елена Рыбакина Бейжің турнирінде жарыс жолынан шығып қалды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Елена Рыбакина Бейжің (Қытай) WTA 1000 турнирінің төртінші айналымына шыға алмады.
Жарыстың 8-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші үшінші айналымда әлемдік рейтингіде 66-орында тұрған германиялық Ева Лиспен шеберлік байқасты.
Бірінші партияда германиялық спортшы 3:1 есебімен алға кеткенімен, Рыбакина таразы басын теңестірді – 3:3. Алайда бұдан кейін Лис қатарынан үш геймді алды.
Екінші сетте Елена айқын басымдылық көрсетті – 6:1.
Үшінші, шешуші сетте Лис тағы да 2:0 есебімен алға шыққанымен, қазақстандық теннисші алысқа ұзатпады - 2:2. Есеп 3:3 болғанда, Рыбакина брейк жасағанымен, сол бойда өз геймін беріп қойды – 4:4. Содан кейін Лис үшінші матчболын мүлт жіберген жоқ – 6:4.
Екі сағат 14 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 8 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың жетеуін пайдаланды. Лис 1 эйс, 7 брейкпен (20 брейк-пойнт) көзге түсті.
Осылайша, Елена Рыбакина Бейжіңдегі жарыс жолын аяқтады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Бейжің турнирінің үшінші айналымына шыққанын жазған едік.