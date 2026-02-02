Елена Рыбакина қысқа мерзімде табыс табу жөнінен рекорд орнатты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 3-ракеткасы Елена Рыбакина Аустралия чемпионатындағы жеңісі арқасында бірегей нәтижеге қол жеткізді.
Tennis Up to Date сайтынан мәлім еткеніндей, Е.Рыбакина қараша айынан бергі мерзімде 7 млн 996 мың 892 доллар (4 млрд 48 млн теңгеден астам) табыс тапты.
Бұдан бұрын дәл осындай қысқа уақыт ішінде ешкім мұндай көрсеткішке жетпеген еді.
Бұл серия өткен жылғы WTA қорытынды турнирінен басталды. Онда бірде-бір рет жеңілмеген Рыбакина 5 235 мың доллар табыс тапқан болатын, бұл да рекорд еді.
Жаңа жылды Брисбендегі (Аустралия) жарыстан бастаған Елена онда ширек финалға дейін жетті. Осы үшін 37,460 мың доллар алды.
Ал Аустралия ашық чемпионатындағы чемпиондық атағы үшін қазақстандық теннисшінің үлесіне 2 млн 724,432 мың доллар тиді.
Осылайша, Рыбакина қысқа мерзімде үш турнирде 8 млн-ға жуық табыс тапты.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Карлос Алькарастың барлық «Үлкен дулыға» турнирін ұтқан ең жас теннисші атанғанын жазған едік.
Сондай-ақ қазақстандық теннисшілер Аустралиядағы турнирден кейін рейтингідегі орындарын жақсартты.