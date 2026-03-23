    02:10, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина Майами турнирінің төртінші айналымына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 2-ракеткасы Елена Рыбакина Майами (АҚШ) WTA 1 000 турнирінің төртінші айналымына шықты.

    Елена Рыбакина
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық теннисші үшінші айналымда әлемнің 28-ракеткасы, украиналық Марта Костюкпен бетпе-бет келді. 

    Қарсыластар осыған дейін өзара бес мәрте кездесіп, соның төртеуінде Рыбакина басым түскен еді. Соңғы рет Индиан-Уэллс мастерс жарысының үшінші айналымында 6:4, 6:4 есебімен Костюкті ұтқан болатын. 

    Бұл жолы бірінші партияда Елена 4:1 есебімен алға кетіп, сол басымдылығын сақтап қалды — 6:3.

    Екінші сетте есеп 3:3 болған мезетте қазақстандық спортшы брейк жасай білді — 5:3. Ақыры матчқа доп бергенде, мүмкіндігін жіберген жоқ — 6:4.

    Бір сағат 22 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 1 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың екеуін өз есебіне жазды. Костюк 3 эйс жасағанымен, 3 брейк-пойнтын пайдалана алмады. 

    Елена Рыбакина ширек финалға шығу үшін рейтингіде 68-орындағы аустралиялық Талия Гибсонмен таласады. Ол үшінші айналымда әлемнің 17-ракеткасы, 18 жастағы америкалық Ива Йовичті айқын басымдылықпен жеңді — 6:2, 6:2.

    Е.Рыбакина Майамиде 2023 және 2024 жылдары финалға дейін жеткен еді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Майами турнирінде сенсация жасаған Александр Шевченконың әлемнің 9-ракеткасын жеңгенін жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Әмір Омарханов Тунистегі турнирде үздік шықты.

    Ғайсағали Сейтақ
