Елена Рыбакина Токио турнирінің ширек финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 7-ракеткасы Елена Рыбакина Токио (Жапония) WTA 500 турнирінің ширек финалына шықты.
Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген Е.Рыбакина екінші айналымда дүниежүзілік рейтингіде 22-орында тұрған канадалық, 2021 жылғы АҚШ чемпионатының финалисі Лейла Фернандеспен шеберлік байқасты.
Қарсыластар осыған дейін өзара үш рет кездесіп, соның екеуінде Фернандес басым түскен еді.
Бұл жолы бірінші партия 6:4 есебімен Еленаның пайдасына шешілді.
Екінші сетте Рыбакина 3:0 есебімен алға кетті. Ақыры матчты сәтті аяқтай алды — 6:3.
Бір сағат 28 минутқа созылған бәсеке барысында Е.Рыбакина 6 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың үшеуін мүлт жіберген жоқ. Фернандес 1 эйс, 1 брейкпен (5 брейк-пойнт) көзге түсті.
Елена Рыбакина жартылай финалға шығу үшін әлемнің 23-ракеткасы, тағы бір канадалық Виктория Мбокомен таласады.
Осылайша, өткен аптада Нинбо (Қытай) WTA 500 турнирінде чемпион атанған қазақстандық теннисші қатарынан бесінші жеңісіне қол жеткізді.
Қараша айында Эр-Риядта өтетін жылдың қорытынды турниріне жолдама алу үшін Е.Рыбакинаға енді бір жеңіс жетіп жатыр.
