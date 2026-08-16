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    Елена Рыбакина Цинциннати турнирінің үшінші айналымына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 2-ракеткасы Елена Рыбакина Цинциннати (АҚШ) WTA 1000 турнирінің үшінші айналымына жолдама алды.

    Елена Рыбакина
    Фото: ҚТФ

    Осының алдында Канадада Торонто WTA 1000 додасының финалына дейін жеткен қазақстандық теннисші Цинциннатиде доданы екінші айналымнан бастады. 

    Е.Рыбакина әлемдік рейтингіде 94-орындағы америкалық Тейлор Таунсендпен шеберлік байқасты. 

    Бұған дейін 2024 жылы Майами WTA 1000 додасының үшінші айналымында Е.Рыбакина Т.Таунсендті тартысты матчта 6:3, 6:7 (3:7), 6:4 есебімен тізе бүктірген еді.

    Бұл жолы бірінші партияда қазақстандық спортшы 3:0 есебімен алға шығып, сол басымдылығын сақтап қалды — 6:3.

    Екінші сетте Е.Рыбакина 2:0 есебімен алға кеткенімен, Т.Таунсенд сол бойда таразы басын теңестіре білді — 2:2. Есеп 4:4 болған мезетте Елена тағы бір брейкке қол жеткізді — 5:4.

    Ақыры матчқа доп бергенде, мүмкіндігін мүлт жіберген жоқ — 6:4. 

    Бір сағат 18 минутқа созылған бәсеке барысында Рыбакина 5 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Таунсенд 4 эйс, 1 брейкпен (5 брейк-пойнт) көзге түсті. 

    Елена Рыбакина төртінші айналымға шығу үшін әлемнің 41-ракеткасы, Польша өкілі Магдалена Френхпен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Соня Жиенбаеваның Испаниядағы турнирде тағы да чемпион атанғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Асылжан Арыстанбекова екінші рет қатарынан Астана турнирінде топ жарды.


    Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар