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    Елена Рыбакина Уимблдон турнирінің екінші айналымына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 2-ракеткасы Елена Рыбакина Уимблдон турнирін жеңіспен бастады.

    Рыбакина проиграла 35-й ракетке мира на турнире в Берлине
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемдік рейтингіде 154-орындағы франциялық Лоис Буассонмен кездесті.

    Бұл қос спортшының өзара бірінші ойыны еді.

    Елена матчты сәтті бастады - 6:4.

    Екінші сетте франциялық теннисші есе қайырды - 6:1.

    Үшінші, шешуші партияда Рыбакина жеңісті жұлып алды - 6:3.

    Тартысты бәсеке 1 сағат 49 минутқа созылды.

    Елена Рыбакина үшінші айналымға шығу үшін румыниялық Елена-Габриэла Рузе немесе америкалық Кэти Макналлидің қай жеңгенімен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінің қазақстандық теннисшілер үшін сәтсіз басталғанын жазған едік.

     

    Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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