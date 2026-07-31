KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Елена Рыбакина үзілістен кейінгі алғашқы турниріне дайындықты бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Канадаға барып, Торонтода өтетін WTA 1000 санатындағы турнирге дайындықты бастады, деп хабарлайды Sports.kz.

    Елена Рыбакина үзілістен кейінгі алғашқы турниріне дайындықты бастады
    Фото: ҚТФ

    Теннисші Instagram Stories парақшасында корттағы жаттығу сәттерінен фото жариялап, оған «Сәлем, Торонто!» деген жазба қалдырған.

    Елена Рыбакина үзілістен кейінгі алғашқы турниріне дайындықты бастады
    Фото: Instagram / Lenarybakina

    Канададағы жарыс Рыбакина үшін үзілістен кейінгі алғашқы ресми турнир болмақ. Матчтар 2–13 тамыз аралығында ашық хард корттарында өтеді. Қазақстандық теннисші турнирге қатысушылар тізіміне ресми түрде енгізілген.

    Турнирдің жүлде қоры — 7 433 076 доллар. Торонтода әлемнің жетекші теннисшілері бас қосады. Бұл жарыс олардың US Open — 2026 турниріне дайындығындағы маңызды кезеңдердің бірі саналады.

    Еске сала кетейік, Рыбакина соңғы ресми кездесуін 2026 жылғы 4 шілдеде Уимблдон турнирінде өткізген. Үшінші айналымда ол бельгиялық Элизе Мертенс қарсыласына 6:7 (4:7), 1:6 есебімен жол берген.

    Бұған дейін Елена Рыбакина қай турнирлерде бақ сынайтыны белгілі болды.

    турнир Елена Рыбакина Спорт матч Теннис Канада
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Авторлар