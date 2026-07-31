Елена Рыбакина үзілістен кейінгі алғашқы турниріне дайындықты бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Канадаға барып, Торонтода өтетін WTA 1000 санатындағы турнирге дайындықты бастады, деп хабарлайды Sports.kz.
Теннисші Instagram Stories парақшасында корттағы жаттығу сәттерінен фото жариялап, оған «Сәлем, Торонто!» деген жазба қалдырған.
Канададағы жарыс Рыбакина үшін үзілістен кейінгі алғашқы ресми турнир болмақ. Матчтар 2–13 тамыз аралығында ашық хард корттарында өтеді. Қазақстандық теннисші турнирге қатысушылар тізіміне ресми түрде енгізілген.
Турнирдің жүлде қоры — 7 433 076 доллар. Торонтода әлемнің жетекші теннисшілері бас қосады. Бұл жарыс олардың US Open — 2026 турниріне дайындығындағы маңызды кезеңдердің бірі саналады.
Еске сала кетейік, Рыбакина соңғы ресми кездесуін 2026 жылғы 4 шілдеде Уимблдон турнирінде өткізген. Үшінші айналымда ол бельгиялық Элизе Мертенс қарсыласына 6:7 (4:7), 1:6 есебімен жол берген.
Бұған дейін Елена Рыбакина қай турнирлерде бақ сынайтыны белгілі болды.