Елена Рыбакина жаңа жылда қатысатын алғашқы турнир анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Аустралияда 4-11 қаңтарда әйелдер арасында Брисбен WTA 500 турнирі өтеді.
Жылдың алғашқы жарысына қатысушылар тізіміне Қазақстанның бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина енгізілген.
Сондай-ақ аталмыш додада әлемнің 1-ракеткасы, «Үлкен дулыға» турнирінің төрт дүркін чемпионы, Беларусь өкілі Арина Соболенко бастаған басқа да танымал теннисшілер бақ сынайды.
Өткен жылы осы турнирде Е.Рыбакина финалда А.Соболенконы 6:0, 6:3 есебімен ойсырата ұтып, жеңімпаз атанған болатын. Ал биыл қазақстандық теннисші қатыспаған еді. Сондықтан алдағы жарыста сәтті өнер көрсетсе, рейтингілік ұпай қорын толықтыра алады.
Сонымен қатар Брисбен турнирі Аустралия ашық чемпионаты қарсаңында дайындық есебінде болмақ.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатына қатысатын қазақстандық теннисшілер белгілі болғанын жазған едік.