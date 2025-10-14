Елена Рыбакина жылдың қорытынды турниріне қатыса алады ма
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 9-ракеткасы Елена Рыбакина Нинбо (Қытай) WTA 500 турнирінде бақ сынайды.
Аталған жарыста 3-ракетка болып тіркелген қазақстандық теннисші екінші айналымда рейтингіде 24-орындағы канадалық, 19 жастағы Виктория Мбоко немесе одан 6 саты төмен тұрған украиналық Даяна Ястремскаяның қай жеңгенімен ойнайды.
Елена Рыбакина өткен аптада Қытайдағы Ухань WTA 1000 додасының ширек финалында әлемнің 1-ракеткасы, белоруссиялық Арина Соболенкоға 3:6, 3:6 есебімен жол берген еді.
Сауд Арабиясында қараша айында өтетін жылдың қорытынды турнирінде WTA чемпиондық кестесінде алғашқы сегіздікке енген теннисшілер жолдама алады.
Кеше жаңартылған чемпиондық кестеде Елена Рыбакина 3 913 ұпаймен 8-ден 9-орынға сырғыды. Ал Уханьда жартылай финалға дейін жеткен италиялық Жасмин Паолини 4 131 ұпаймен 8-сатыға көтерілді.
Елена Рыбакинаның жылдың қорытынды турниріне ілігу-ілікпеуі алдағы жарыстарды қалай өткізетініне байланысты.
Әлемнің 8-ракеткасы Жасмин Паолини Нинбода екінші айналымда рейтингіде 31-сатыдағы ресейлік Вероника Кудерметовамен шеберлік байқасады.
Нинбо додасы 19 қазанда мәресіне жетеді. Өткен жылы мұнда аустралиялық, түбі ресейлік Дарья Касаткина үздік шыққан.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Алматыда «Алатау»» теннис орталығы пайдалануға берілгенін жазған едік.