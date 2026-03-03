«Елеулі прогресс бар»: ДДҰ Қазақстандағы дәрі-дәрмек айналымы жүйесін бағалады
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар айналымының Ұлттық реттеу жүйесін бағалау жөніндегі миссиясы аяқталды, деп хабарлайды ДСМ баспасөз қызметі.
Аудит реттеуші органдардың жетілуін объективті бағалауға мүмкіндік беретін халықаралық әдіснама — жаһандық бенчмаркинг құралы бойынша жүргізілді. Рәсім Ұлттық реттеу жүйесінің тұрақтылығы мен тиімділігін халықаралық танудың маңызды кезеңі ретінде қарастырылады.
— Бағалау реттеушінің негізгі функцияларын, соның ішінде жүйені жалпы басқару, дәрі-дәрмектерді тіркеу және нарыққа жіберу, фармакологиялық қадағалау, нарықты бақылау, лицензиялау және инспекциялық қызмет, зертханалық зерттеулер және клиникалық сынақтарды қадағалау функцияларын қамтыды. Миссияның қорытындысы бойынша сарапшылар реттеуші жүйені дамытудағы елеулі прогресті, сапа мен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің заманауи тәсілдерін енгізуді, сондай-ақ процестерді дәйекті цифрландыруды атап өтті, — делінген хабарламада.
Миссияның жабылу салтанатында ҚР Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова дәрілік заттардың сапасын, қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету мемлекеттік саясаттың сөзсіз басымдығы болып қала беретінін атап өтті.
Оның айтуынша, тұрақты, заманауи және ашық реттеу жүйесін қалыптастыру пациенттер мен медициналық қоғамдастықтың мүдделерін қорғауға бағытталған.
Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі мәлім еткендей, миссияның нәтижелерін ресми жариялау және Ұлттық реттеу жүйесін одан әрі дамыту жөніндегі ұсынымдармен қорытынды есепті ұсыну құжатты Женевадағы ұйымның жаһандық офисі деңгейінде қарағаннан кейін өтеді.
