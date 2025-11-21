Еліміз бойынша 3091 сынып қашықтан оқуға көшірілген
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда жіті респираторлық вирустық инфекция (ЖРВИ) мен тұмау бойынша жағдай қалыпты. Бұл туралы Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің бас сарапшысы Жанерке Төлеуғалиева баяндады.
Оның айтуынша, комитет инфекциялар бойынша күнделікті мониторинг жүргізіп отыр.
– Соңғы тәулікте ЖРВИ жұқтырудың 74 мыңнан астам жағдайы тіркелді. 1 қыркүйектен бері 1 млн 731 мың жағдай анықталды. Бұл өткен маусыммен салыстырғанда шамамен 5%-ға төмен, – деді ол «Bugin LIVE» бағдарламасы барысында. Маусым басталғалы тұмаудың 1031 зертханалық расталған жағдайы тіркелген. Оның ішінде H3N2 – 1028, H1N1 – 3 жағдай.
Төлеуғалиева мектептердің оқу форматына қатысты да түсініктеме берді.
Оның айтуынша, елде жаппай онлайн оқуға көшу жоспары жоқ, алайда жағдайға байланысты шектеу шараларын қолдану мүмкіндігі қарастырылған.
– Егер мектептегі жалпы аурушаңдық 30%-ға жетсе, мектепте оқыту тоқтатылады. Бір сыныпта көрсеткіш 30%-дан асса, сол сынып қашықтан оқуға жіберіледі, – деді сарапшы.
Қазіргі таңда республика бойынша 3091 сынып – 30%-дан жоғары аурушаңдыққа байланысты қашықтан оқуға көшірілген. 191 сыныпта 30%-ға дейінгі деңгей тіркелгендіктен, кабинеттік жүйе уақытша алынып, қозғалыс азайтылған форматта білім алып жатыр.
Камила Мүлік