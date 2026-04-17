Елімізде 19-25 сәуір аралығында Еуропалық иммундау апталығы өтеді
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Дәстүрлі Еуропалық иммундау апталығы биыл «Вакциналар әр ұрпақ үшін жұмыс істейді» ұранымен өтеді.
Солтүстік Қазақстан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Арман Күшбасовтың айтуынша, иммундуа апталығы 2012 жылдан бастап жылда сәуір айының соңғы аптасында атап өтіледі. Мақсаты - вакцина арқылы алдын алуға болатын аурулардан қорғауда барлық жастағы адамдарды иммундаудың маңызын насихаттауға бағытталған.
- Вакцинация — медицина тарихындағы ең қуатты құралдардың бірі. Соңғы жарты ғасырда вакциналар 150 млн астам адамның өмірін сақтап қалды. Бұл - миллиондаған адамның өз жақындарын қорғау туралы қабылдаған шешімдерінің нәтижесі. Елестетіп көріңіз: 50 жыл бойы күн сайын минутына 6 адам құтқарылған.
Бұл - қызылша, дифтерия, көкжөтел және полиомиелит сияқты ауруларсыз болашақты таңдаған бірнеше буынның нәтижесі, - дейді Арман Күшбасов.
Маманның айтуынша, вакцинацияны таңдау нәресте өлімін 40% төмендетуге мүмкіндік беріп, ондаған миллион баланы мүгедектіктен сақтап қалды. Дегенмен, жылдар бойы қол жеткізілген бұл жетістікке қазір қауіп төнген. Жыл сайын әлемде шамамен 20 млн бала қажетті вакциналарды алмайды, оның 14 млн астамы бірде-бір екпе алмаған. Бұл балалардың көпшілігі медицина нашар дамыған аймақтарда өмір сүреді. Сонымен қатар, жалған және жаңылыстыратын ақпарат та кедергі келтіру үстінде.
- 2026 жылы Еуропалық иммундау апталығы 19–25 сәуір аралығында «Вакциналар әр ұрпақ үшін жұмыс істейді» ұранымен өтеді. Бұл науқан вакцинацияның көптеген жылдар бойы адамдарды, отбасыларды және тұтас қоғамдарды қауіпсіз қорғап келгенін, болашақта да қорғауды жалғастыратынын еске салады.
Науқан халықтың вакцинацияға деген сенімі мен ынтасын арттыруға, сондай-ақ медицина қызметкерлерін қолдауға бағытталған, - дейді Арман Күшбасов.
Қазіргі уақытта елімізде республикалық бюджет есебінен 21 инфекциялық және паразиттік ауруға қарсы міндетті профилактикалық егулер жүргізіледі. Вакцинация егілетін адамның келісімімен жүзеге асырылады.
- Жоспарлы профилактикалық егулер: «А» вирустық гепатиті, «В» вирустық гепатиті, b типті гемофильді инфекция, дифтерия, көкжөтел, қызылша, қызамық, пневмококк инфекциясы, полиомиелит, сіреспе, туберкулез, эпидемиялық паротит, адам папиллома вирусына; эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша егулер: құтыру, іш сүзегі, көктемгі-жазғы кене энцефалиті, оба, коронавирус инфекциясы, сібір жарасы, тұмау, туляремия бойынша жүргізіледі.
Еуропалық иммундау апталығы кезеңінде барлық ниет білдірген ересектер мен балалар, соның ішінде басқа елдерден келген, тіркеусіз тұратын, тұрақты тұрғылықты жері жоқтар аумақтық емханаларға барып, тегін екпе ала алады, - дейді Арман Күшбасов.
Бұған дейін Қазақстанда қызылшамен сырқаттанушылық 30% төмендегенін жазған едік.