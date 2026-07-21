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    Елімізде автокөлік арзандады ма

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев Үкімет отырысынан кейінгі брифингте Қазақстанда өндірілген автокөліктердің бағасы төмендегенін мәлімдеді.

    Елімізде автокөлік бағасы төмендеді ме
    Фото: pixabay

    — Автокөлік бағасы төмендеп келеді. Бұл — жақсы үрдіс. Қолымда статистика бар. Қазақстанда өндірілген автокөліктер бағасының өзгеру динамикасын талдадық. 2025 жылдың қорытындысы бойынша олардың бағасы шамамен 5% төмендеді, — деді Ерсайын Нағаспаев Үкіметтегі брифинг барысында.

    Сонымен қатар, министрдің айтуынша, шетелде өндірілген автокөліктердің бағасы, керісінше, аздап өскен.

    Айта кетейік, бұған дейін былтыр елімізде 171 400 автокөлік шығарылғанын жазғанбыз.

    Ерсайын Нағаспаев Баға Көлік
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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