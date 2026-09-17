Елімізде бір грамм алтын қанша тұрады
АСТАНА. KAZINFORM – Қыркүйек айының басынан бері елімізде алтын бағасы төмендеді.
ҚР Ұлттық банкінің дерегінше, қазір бір грамм алтын 61 421,82 теңге тұрады. 1 қыркүйекте оның бағасы 68 402,34 теңге болған. Содан бері бір грамм алтын 6 980,52 теңгеге арзандаған.
Әлемдік нарықта да алтын бағасы төмендеді. Сәрсенбі күні бір трой унция алтынның спот бағасы 1,2%-ға төмендеп, 4 240,1 доллар болды. Бұған дейін сауда кезінде оның бағасы 1%-дан астам көтеріліп, 4 365,57 долларға жеткен еді.
Алтын АҚШ-тың Федералдық резерв жүйесі пайыздық мөлшерлемені көтергеннен кейін арзандай бастады. https://www.reuters.com/world/india/gold-muted-investors-brace-fed-rate-decision-2026-09-16/ Федералдық резерв жүйесі алдағы айларда ақша-кредит саясатын одан әрі қатаңдатуы мүмкін екенін де білдірді. Осыдан кейін доллар күшейіп, алтын арзандады.
Ал тамызда алтын керісінше қымбаттаған еді. https://www.reuters.com/world/india/gold-muted-investors-brace-fed-rate-decision-2026-09-16/ Дүниежүзілік алтын кеңесінің мәліметінше, бір айда оның бағасы 13%-ға өсіп, тамыздың соңында бір унциясы 4 563 долларға жеткен. Бұл – кейінгі 25 жылдағы үшінші ең жоғары айлық өсім.
Алтынның бұлай қымбаттауына биржалық алтын қорларына (ETF) құйылған қаражаттың көбеюі түрткі болды. Доллардың әлсіреуі де алтын бағасының өсуіне септігін тигізді.
Тамызда Еуропадағы алтын қорларына 7,9 млрд доллар, Солтүстік Америкадағы қорларға 7,8 млрд доллар, Азиядағы қорларға 2 млрд доллар құйылған.
Айта кетейік, тамыз айында алтынның қымбаттауына байланысты Қазақстанның халықаралық резервтері 7,25 млрд долларға өсіп, 70,57 млрд долларға жеткен еді.