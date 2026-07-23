Елімізде бір тәулікте 3 орман өрті сөндірілді
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 23 шілдеде еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 3 орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.
Өңірлер бойынша:
- Қарағанды облысы — 1 өрт;
- «Ертіс орманы»МОТР — 2 өрт.
Министрлік мәліметінше, өрт ошақтары орман өрттерін ерте анықтау жүйесі және мемлекеттік орман күзетінің жерүсті патрульдеуі барысында дер кезінде анықталып, қызметкерлерге хабар беру арқылы оқшауланып, толық сөндірілді.
— Өртті сөндіруге орман шаруашылықтарының қызметкерлері мен тахникалары және «Казавиаорманқорғау» РМКҚ тікұшағы мен әуе десантшылары жұмылдырылды. Орман өрттерінің алдын алу — әр азаматтың ортақ міндеті. Азаматтарды табиғат аясында демалу кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырамыз, — делінген хабарламада.
Бұған дейін кеше де еліміздің орман қоры аумағында бір күнде 3 орман өрті тіркелген болатын.