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    Елімізде бір тәулікте 3 орман өрті сөндірілді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 23 шілдеде еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 3 орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.

    Бүгін еліміздің орман қоры аумағында 3 орман өрті тіркелді
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    Өңірлер бойынша:

    • Қарағанды облысы — 1 өрт;
    • «Ертіс орманы»МОТР — 2 өрт.

    Министрлік мәліметінше, өрт ошақтары орман өрттерін ерте анықтау жүйесі және мемлекеттік орман күзетінің жерүсті патрульдеуі барысында дер кезінде анықталып, қызметкерлерге хабар беру арқылы оқшауланып, толық сөндірілді.

    — Өртті сөндіруге орман шаруашылықтарының қызметкерлері мен тахникалары және «Казавиаорманқорғау» РМКҚ тікұшағы мен әуе десантшылары жұмылдырылды. Орман өрттерінің алдын алу — әр азаматтың ортақ міндеті. Азаматтарды табиғат аясында демалу кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырамыз, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін кеше де еліміздің орман қоры аумағында бір күнде 3 орман өрті тіркелген болатын.

    Өрт Экология Орман ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар