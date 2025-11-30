Бірыңғай сатып алу платформасы: биыл қандай қызметтер қосылды
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл Бірыңғай сатып алу платформасына білім алушыларды тамақтандыру, мемлекеттік білім беру тапсырысы, мемлекеттік-жекешелік әріптестік, ТМККБК шеңберінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу қосылды. Бұл туралы ҚР Қаржы министрлігінің баспасөз қызметінде жарияланды.
Аталған платформа мемлекеттік әрі квазимемлекеттік сектордың сатыпалымдарын біріктіреді. Енді қызмет көрсетушілер бірыңғай порталдың көмегімен тендерге қатыса алады. Бұл бизнес процесті едәуір жеңілдетеді. Бұған дейін авторизациялау әр жүйеде бөлек жүргізіліп келген еді.
— Жаңа платформада мемлекеттің үлесі 50% асатын барлық мемлекеттік органның, ұлттық компаниялардың, холдингтердің, кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры мен оның еншілес ұйымдарының сатыпалымдары қамтылған. Бұл сатыпалым процесінің барлық қатысушысына (реттелетін сатып алуларға қатысуға) тең мүмкіндік береді, — делінген ақпаратта.
Тың жүйенің артықшылығы: реттелетін сатыпалымның барлық түріне біртұтас портал арқылы кіру, рәсімдердің толықтай ашық болуы, бір жүйеде сатыпалымның барлық түрін мониторингтеу және талдау, жеке кабинетте пайдаланушылардың сұранысына сай өлшемдердің жолға қойылуы.
Осы жүйенің базасында әдістер, жоспарлар, келісімшарттар, өңірлер, бюджет түрлері, есептілік әкімгері бөлінісінде жоспарланып, өткізілген сатыпалымдар бойынша ақпаратты көрсететін талдау модулі әзірленген.
Келесі жылы табиғи монополия субъектілері мен жер қойнауын пайдаланушыларды сатыпалым алаңдарының платформасына қосу жоспарланған. Бұл амал сатыпалым рәсімдерін жеңілдетіп, біріздендіруге, сол секілді реттелетін сатыпалымдардың ашықтығын нығайтуға бағытталған.
Айта кетейік, Қазақстанның e-Qyzmet жүйесі халықаралық OPSI платформасында таныстырылды.