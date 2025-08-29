Елімізде дәрі-дәрмек бағасы төмендейді
АСТАНА. KAZINFORM - Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстанда дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесі өзгеріп жатқанын мәлімдеді.
Мемлекет дәрі-дәрмектің шекті бағасын төмендетеді, дәрі-дәрмектерді тіркеуді жеңілдетеді, нарықтағы сапаны бақылауды күшейтеді және госпиталдық фармацияның жаңа стандарттарын енгізеді.
Бұл шаралар дәрі-дәрмектерді пациенттер үшін қолжетімді және қауіпсіз етуге, сондай-ақ бюджет қаражатын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Бағалар мен үнемдеу:
- баға белгілеу тетігі халық үшін қолжетімділік жағына қарай қайта қаралды;
- генериктерге шекті бағалар
- түпнұсқаның құнынан 30%-ға дейін төмендетілді;
- шілде айында бөлшек саудаға, көтерме саудаға және ТМККК/МӘМС жүйесіне арналған дәрі-дәрмектердің жаңа бағасы бекітілді.
Нәтижесінде:
• ТМККК және МӘМС шеңберінде 15%-ға,
• бөлшек және көтерме сегменттерде 26%-ға дейін төмендеу болжанып отыр.
Дәрі-дәрмектерді тіркеу:
- «бірыңғай терезе» қызметі енгізілді;
- тіркеу мерзімі қысқартылды:
210-нан 100 жұмыс күніне дейін;
- реттеуші беделі жоғары елдер үшін (АҚШ, ЕО, Ұлыбритания, Жапония) 15 жұмыс күні ішінде тіркелу
Сапаны бақылау:
- жыл сайын қауіпке бағдарланған тәсіл бойынша дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдар нарығынан таңдап іріктеу жүргізіледі;
- мақсат - іріктеуді қамтуды 100%-ға дейін жеткізу.
Госпиталдық фармация:
– дәрілік заттардың сапасы мен ұтымды пайдаланылуын бақылау үшін клиникалық фармакология және госпиталдық фармация бөлімшелері ашылады;
– 2026 жылдың соңына дейін 170 бөлімше ашу жоспарланып отыр (қазір 99 бөлімше жұмыс істейді);
– бірқатар медициналық ұйымдарда дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің тиімділігі 46%-ға дейін өсті.
Қазақстандықтар күніне қанша дәрі сатып алатынын жазған болатынбыз.