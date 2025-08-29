KZ
    18:03, 29 Тамыз 2025

    Елімізде дәрі-дәрмек бағасы төмендейді

    АСТАНА. KAZINFORM  - Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстанда дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесі өзгеріп жатқанын мәлімдеді.

    дәрі-дәрмек
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    Мемлекет дәрі-дәрмектің шекті бағасын төмендетеді, дәрі-дәрмектерді тіркеуді жеңілдетеді, нарықтағы сапаны бақылауды күшейтеді және госпиталдық фармацияның жаңа стандарттарын енгізеді.

    Бұл шаралар дәрі-дәрмектерді пациенттер үшін қолжетімді және қауіпсіз етуге, сондай-ақ бюджет қаражатын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

    Бағалар мен үнемдеу: 

    - баға белгілеу тетігі халық үшін қолжетімділік жағына қарай қайта қаралды;

    - генериктерге шекті бағалар

    - түпнұсқаның құнынан 30%-ға дейін төмендетілді;

    - шілде айында бөлшек саудаға, көтерме саудаға және ТМККК/МӘМС жүйесіне арналған дәрі-дәрмектердің жаңа бағасы бекітілді.

    Нәтижесінде:

    • ТМККК және МӘМС шеңберінде 15%-ға,

    • бөлшек және көтерме сегменттерде 26%-ға дейін төмендеу болжанып отыр.

    Дәрі-дәрмектерді тіркеу:

    - «бірыңғай терезе» қызметі енгізілді;

    - тіркеу мерзімі қысқартылды:

    210-нан 100 жұмыс күніне дейін;

    - реттеуші беделі жоғары елдер үшін (АҚШ, ЕО, Ұлыбритания, Жапония) 15 жұмыс күні ішінде тіркелу

    Сапаны бақылау:

    - жыл сайын қауіпке бағдарланған тәсіл бойынша дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдар нарығынан таңдап іріктеу жүргізіледі;

    - мақсат - іріктеуді қамтуды 100%-ға дейін жеткізу. 

    Госпиталдық фармация:

    – дәрілік заттардың сапасы мен ұтымды пайдаланылуын бақылау үшін клиникалық фармакология және госпиталдық фармация бөлімшелері ашылады;

    – 2026 жылдың соңына дейін 170 бөлімше ашу жоспарланып отыр (қазір 99 бөлімше жұмыс істейді);

    – бірқатар медициналық ұйымдарда дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің тиімділігі 46%-ға дейін өсті.

    Қазақстандықтар күніне қанша дәрі сатып алатынын жазған болатынбыз.

    Нарық Медицина Дәрі-дәрмек Баға Қоғам
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
